Piesi potrąceni na pasach

W ciągu ostatniej doby na terenie Braniewa doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych na pasach. Na szczęście poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Funkcjonariusze zwracają się zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku.

Wczoraj 7 stycznia po godz. 15:30 oficer dyżurny braniewskiej komendy Policji został powiadomiony o potrąceniu pieszej. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Interweniujący patrol ustalił, że kierowca passata jadąc ulicą Królewiecką nie ustąpił pierwszeństwa 36-latce, która znajdowała się na pasach i najechał na nią. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy mężczyźnie.



Zaledwie dwie godziny później funkcjonariusze otrzymali informację o kolejnym potrąceniu pieszego. Tym razem do zdarzenia doszło na ul.Kościuszki w Braniewie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca bmw potrącił idącego po pasach mężczyznę. Na szczęście 73-latek nie odniósł obrażeń. Kierowcę za spowodowanie kolizji ukarano 500-złotowym mandatem.



Tego samego dnia doszło do jeszcze jednego zdarzenia na terenie miasta, tym razem z udziałem motorowerzysty. Zgłoszenie policjanci otrzymali około godz.19:00. Okazało się, że jadący skodą mężczyzna nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go motoroweru i na ul. Królewieckiej najechał na prowadzącą ten pojazd kobietę. Sprawca kolizji został ukarany 500-złotowym mandatem.



Policjanci przypominają, że przejścia dla pieszych to miejsca bardzo newralgiczne, a

wypadki z udziałem pieszych są z reguły najbardziej tragiczne w skutkach. Pamiętajmy, że zawsze kierujący zbliżający się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach.



Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by pamiętali o elementach odblaskowych, zwłaszcza po zmroku.